Жителю Рыбинска, угрожавшему фельдшерам скорой помощи ножом, дали условный срок

Рыбинцу, угрожавшему медикам, озвучили приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинском городском суде рассмотрели уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя. Ему было предъявлено обвинение по статье «Угроза убийством»: мужчина угрожал ножом двум фельдшерам, которые приехали на вызов к его матери.

- 7 января этого года два фельдшера бригады скорой помощи приехали в квартиру на улице Фурманова, стали оказывать неотложную помощь пациентке. Внезапно женщина отказалась от дальнейшей помощи и потребовала, чтобы врачи ушли. В это время подсудимый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, высказал в адрес фельдшеров угрозу убийством, а именно: «Сейчас я вас зарежу!», достал из кармана шорт складной нож и направил острие ножа в сторону врачей, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Когда мужчина протрезвел, то понял, что натворил. Он раскаялся в содеянном и еще до суда, добровольно, компенсировал медикам моральный вред. Дело рассматривалось в особом порядке.

Суд ограничился условным сроком в 1 год и 9 месяцев с испытательным сроком в полтора года.