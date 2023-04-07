Жители всех районов Ярославской области смогут проголосовать за благоустройство территорий

Голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» начнется 15 апреля. Фото: Правительство Ярославской области

В этом году в онлайн-голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» смогут принять участие все районы Ярославской области. В прошлом году голосовали жители только семи районов.

- Каждый муниципалитет предоставит местным жителям на выбор несколько объектов или несколько вариантов благоустройства общественного пространства. Это может быть парк, улица, сквер, спортивная или детская площадка. На территориях, которые получат большинство голосов, и будет проходить благоустройство в следующем году, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Голосование начнется 15 апреля и продлится до 31 мая.