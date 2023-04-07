Ветераны боевых действий против концерта "Наив" в Ярославле. ФОТО: страница Андрея Палачева ВКонтакте

Участники Ярославской региональной общественной организации «Ветераны боевых действий» просят отменить концерт группы «Наив» в Ярославле. Несколько дней назад с такой же инициативой выступила депутат муниципалитета Любовь Сурова.

«Мы, ветераны боевых действий, глубоко возмущены публичными антироссийскими и проукраинскими высказываниями лидера группы Александра Иванова и считаем, что присутствие таких «артистов» на территории Святой Ярославской Земли не только не допустимо, но и крайне кощунственно по отношению к ярославцам, погибшим в ходе проведения специальной военной операции и выполняющих задачи на переднем рубеже боестолкновения», - говорится в письме, которое было направлено директору департамента региональной безопасности Ярославской области Сергею Гаврилову.

Ветераны настаивают не только на отмене концерта, но и на проведении проверки в отношении Александра Иванова, а также руководства ярославского клуба, в котором группа планирует выступать.