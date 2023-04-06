В Ярославле состоится акция «СТЕНА ПАМЯТИ. Герои мирного неба» Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле состоится акция «СТЕНА ПАМЯТИ. Герои мирного неба». В ней сможет принять участие любой желающий. Акцию проводят администрация Кировского и Ленинского районов и ТРЦ «Аура».

Для участия нужно отправить фотографии ветеранов Великой Отечественной войны Кировского и Ленинского районов, в том числе тружеников тыла. Снимки героев разместят в центральном атриуме на минус-первом этаже торгового центра с 5 по 11 мая.

- Срок приема фотографий – до 21 апреля. К размещению принимаются фотографии на бумажном носителе или в цифровом формате с информацией о ветеране: ФИО, дата рождения (годы жизни), воинское звание, - сообщили в мэрии Ярославля.