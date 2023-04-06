В Рыбинске создадут единый детский центр дополнительного образования Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске создадут «Центр детского и юношеского творчества «Молодые таланты»». В него войдут центры «Молодые таланты» и «Солнечный», Центр детского и юношеского туризма и экскурсий им. Е.П. Балагурова и Центр детского и юношеского технического творчества.

— За счет преобразований с акцентом, в первую очередь, на качество работы, мы планируем увеличить количество занимающихся детей. Будем использовать новые формы обучения - модульные программы. Например, если ребенок занимается рисованием в творческой студии, дополним его занятия актуальным направлением - компьютерной графикой и моделированием одежды или аквагримом, - сказала заместитель директора департамента образования Анжела Тимофеева. – Таким образом, ребенок не только развивает свои творческие способности, но и самоопределяется, получает профессиональный ориентир.

Процесс объединения должен завершиться до 30 июня.