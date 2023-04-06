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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 13:34

В Рыбинске женщина до смерти избила своего знакомого

Подозреваемой не понравилось что-то в поведении мужчины
Полина Вачнадзе
41-летняя жительница Рыбинска до смерти избила своего знакомого.

41-летняя жительница Рыбинска до смерти избила своего знакомого.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

41-летняя жительница Рыбинска до смерти избила своего знакомого. Конфликт произошел в доме на улице Архитектурной во время застолья. Женщине что-то не понравилось в поведении 32-летнего мужчины и она набросилась на него с кулаками.

- Злоумышленница нанесла потерпевшему множественные удары по голове. От полученных травм мужчина через непродолжительное время скончался на месте преступления, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В раскрытии дела принимали участие сотрудники полиции. Благодаря им подозреваемая была оперативно задержана.

По решению суда женщина заключена под стражу.