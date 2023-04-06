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НовостиОбщество6 апреля 2023 13:10

В Ярославле простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации

Прощание пройдет 7 апреля
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации

В Ярославле простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле завтра, 7 апреля, простятся с сержантом, командиром мотострелкового отделения Антоном Смирновым. Он погиб в спецоперации и будет посмертно награжден орденом Мужества.

- Прощание с военнослужащим пройдет в пятницу, 7 апреля, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало – в 11 часов. Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы региона, - сообщили в правительстве региона.