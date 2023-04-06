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НовостиОбщество6 апреля 2023 12:30

В Ярославле отмечают День работника следственных органов

Полковник юстиции Дмитрий Жигарев подробно рассказал о работе следователя
Анастасия ГОЛУБЕВА
Начальник Следственного управления полковник юстиции Дмитрий Жигарев

Начальник Следственного управления полковник юстиции Дмитрий Жигарев

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле 6 апреля, также как и по всей России, отмечают День работника Следственных органов. Сегодня исполняется 60 лет со дня создания подразделений, наделенных правом предварительного следствия в системе МВД.

Начальник Следственного управления полковник юстиции Дмитрий Жигарев рассказал о важной профессии следователя и о том, чем конкретно занимаются эти люди.

- Следователями МВД России выполняется более 80% общего объема следственной работы, выполняемой всеми правоохранительными органами. Большинство составов преступлений, содержащихся в УК РФ расследуются именно следователями органов внутренних дел. Это - кражи, грабежи, разбои, мошенничества, фальшивомонетничество и многие - многие другие составы преступлений, - подчеркнул Дмитрий Жигарев. - Как известно, среди многочисленных подразделений органов внутренних дел, следствие - один из самых сложных и ответственных участков. Ведь следователь должен быть и сыщиком, и аналитиком, и психологом одновременно. Он должен оперативно реагировать на события, а затем долго и кропотливо собирать доказательства, общаясь с разными людьми, многие из которых отнюдь на это не настроены. Это тяжелый труд.