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НовостиОбщество6 апреля 2023 11:04

АО «Газпром газораспределение Ярославль» оштрафовали на 1,1 миллиона рублей за срыв сроков газификации

В этом году в УФАС поступило 11 жалоб от ярославцев
Полина Вачнадзе
АО «Газпром газораспределение Ярославль» привлечено к административной ответственности

АО «Газпром газораспределение Ярославль» привлечено к административной ответственности

Фото: Олег ЗОЛОТО

АО «Газпром газораспределение Ярославль» привлечено к административной ответственности, сообщили в УФАС по Ярославской области.

- Нарушения выразились в неисполнении своей части мероприятий по подключению объектов капитального строительства к сетям газораспределения в установленный срок, - уточнили в ведомстве.

В первом квартале 2023 года «антимонопольщикам» поступило 11 обращений от ярославцев. По итогам их рассмотрения было принято решение оштрафовать газовую компанию на 1,1 миллион рублей. 600 тысяч АО уже выплатило.