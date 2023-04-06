АО «Газпром газораспределение Ярославль» оштрафовали на 1,1 миллиона рублей за срыв сроков газификации

АО «Газпром газораспределение Ярославль» привлечено к административной ответственности Фото: Олег ЗОЛОТО

АО «Газпром газораспределение Ярославль» привлечено к административной ответственности, сообщили в УФАС по Ярославской области.

- Нарушения выразились в неисполнении своей части мероприятий по подключению объектов капитального строительства к сетям газораспределения в установленный срок, - уточнили в ведомстве.

В первом квартале 2023 года «антимонопольщикам» поступило 11 обращений от ярославцев. По итогам их рассмотрения было принято решение оштрафовать газовую компанию на 1,1 миллион рублей. 600 тысяч АО уже выплатило.