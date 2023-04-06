107 человек заразились коронавирусом в Ярославской области 6 апреля

Новых смертей от коронавируса сегодня нет. ФОТО: coronavirus-control.ru

107 новых диагнозов COVID-19 поставлено в Ярославской области сегодня, 6 апреля. Об этом сообщили оперативном штабе. 141 пациент вылечился от вируса. Новых смертей за сутки не зафиксировано.

По данным портала coronavirus-control.ru, с начала пандемии в регионе заразился коронавирусом 196 661 человек, что составило 0,03% от общего числа зараженных. От COVID-19 погибли 2 900 ярославцев, это 1,47%. Полностью вылечились 192 188 пациентов, восстановление составляет 97,73%.