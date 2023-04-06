В Ярославле ожидаются заморозки

В ближайшую неделю жителей Ярославля ждут температурные качели: днем в городе будет достаточно тепло, а ночью синоптики обещают заморозки.

- До конца этой недели основным объектом на синоптической карте Русской равнины станет скандинавский антициклон. Облаков в небе станет меньше, осадков не ожидается, - сообщили в Центре «Фобос». - В четверг усилится ночное выхолаживание, к тому же ветры в атмосфере развернутся на северные румбы, что слегка ограничит и дневной прогрев. В пятницу ночью местами вернутся заморозки.

Днем 6 апреля в Ярославле ясная погода, +5..+7°, ветер северо-восточный, умеренный. Давление немного выше нормы. Ближайшей ночью температура 0..-2, давление заметно выше нормы. Завтра, 7 апреля, на фоне повышенного давления также ясная погода; ночью 0..-2, днем +6..+8. В субботу, 8 апреля, ночью -1..+1, днем +8..10, ветер юго-восточный, умеренный. В воскресенье на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода; ночью 0..+2, днем +9..11, ветер слабый.

Начало следующей недели будет без погодных сюрпризов. Днем от +10 до +15, ночью от +2 до +6.