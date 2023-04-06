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НовостиОбщество6 апреля 2023 9:12

В Ярославской области простились с ветераном Афганистана, погибшим на СВО

Андрей Кирьянов ушел на спецоперацию добровольцем
Полина Вачнадзе
В Первомайском районе Ярославской области простились с участником СВО Андреем Кирьяновым.

В Первомайском районе Ярославской области простились с участником СВО Андреем Кирьяновым.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Первомайском районе Ярославской области простились с участником СВО Андреем Кирьяновым. Он ушел добровольцем осенью прошлого года.

- Андрей Кирьянов не понаслышке знал, что такое защищать свою Родину и исполнять долг солдата, был ветераном боевых действий. Находясь в рядах советской армии 1,5 года служил в Афганистане – в его обязанности входила доставка боеприпасов от советской границы вглубь Афганистана, - рассказали о погибшем в администрации Первомайского района.

Проводить бойца в последний путь собрались не только его родные, но и друзья, знакомые, представители администрации и военкомата. Похоронили Андрея Кирьянова со всему почестями.