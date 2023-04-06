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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 8:26

В Ярославском районе нашли труп 32-летней женщины, пропавшей в декабре

Тело обнаружили прохожие
Полина Вачнадзе
Женщину нашли мертвой в Ярославском районе. ФОТО: ЯрСпас

Женщину нашли мертвой в Ярославском районе. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле прекращены поиски пропавшей без вести 32-летней женщины. Ее тело без внешних признаков насильственной смерти нашли всего лишь в нескольких километрах от дома, при въезде в СНТ «Березка-1.

Поиски ярославны продолжались чуть больше трех месяцев. Женщина пропала 26 декабря прошлого года – ушла из дома в Заволжском районе и не вернулась.

- По факту безвестного исчезновения местной жительницы проводилась доследственная проверка. Тело было обнаружено 4 апреля. Сейчас следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти погибшей, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В Ростовском районе на берегу реки нашли тело женщины, пропавшей 1 апреля.