В Ярославском районе нашли труп 32-летней женщины, пропавшей в декабре

Женщину нашли мертвой в Ярославском районе. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле прекращены поиски пропавшей без вести 32-летней женщины. Ее тело без внешних признаков насильственной смерти нашли всего лишь в нескольких километрах от дома, при въезде в СНТ «Березка-1.

Поиски ярославны продолжались чуть больше трех месяцев. Женщина пропала 26 декабря прошлого года – ушла из дома в Заволжском районе и не вернулась.

- По факту безвестного исчезновения местной жительницы проводилась доследственная проверка. Тело было обнаружено 4 апреля. Сейчас следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти погибшей, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В Ростовском районе на берегу реки нашли тело женщины, пропавшей 1 апреля.