В школах Ярославской области откроют медицинские классы

В двух школах Ярославской области откроют медицинские классы. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В школе №58 Ярославля и школе №5 Рыбинска откроют медицинские классы. Занятия по естественно-научному профилю будут организованы совместно с ЯГМУ, сообщил глава региона Михаил Евраев.

Набор десятиклассников начнется уже в этом году. Деятельность медицинских классов будут сопровождать ученые из медуниверситета. Преподаватели ЯГМУ примут участие в семинарах, разработке учебных планов и программ дополнительного образования, курсов внеурочной деятельности, а также в организации практико-ориентированного обучения в медклассах.

Дети, которые решили связать свою жизнь с медициной, смогут знакомиться с работой медуниверситета и медорганизаций региона. Некоторые лекции в школах ребятам будут читать преподаватели вуза.