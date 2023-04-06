Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье6 апреля 2023 7:07

В школах Ярославской области откроют медицинские классы

Они появятся в Ярославле и Рыбинске
Полина Вачнадзе
В двух школах Ярославской области откроют медицинские классы.

В двух школах Ярославской области откроют медицинские классы.

Фото: Игорь БУЛАТОВ

В школе №58 Ярославля и школе №5 Рыбинска откроют медицинские классы. Занятия по естественно-научному профилю будут организованы совместно с ЯГМУ, сообщил глава региона Михаил Евраев.

Набор десятиклассников начнется уже в этом году. Деятельность медицинских классов будут сопровождать ученые из медуниверситета. Преподаватели ЯГМУ примут участие в семинарах, разработке учебных планов и программ дополнительного образования, курсов внеурочной деятельности, а также в организации практико-ориентированного обучения в медклассах.

Дети, которые решили связать свою жизнь с медициной, смогут знакомиться с работой медуниверситета и медорганизаций региона. Некоторые лекции в школах ребятам будут читать преподаватели вуза.