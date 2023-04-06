В Ярославле скорректировали работу двух автобусных маршрутов

В Ярославле скорректировали работу автобусов №4 и №41а Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле, после изучения пассажиропотока в часы пик, скорректирована работа двух автобусных маршрутов. У автобуса №41а изменили расписание в период наибольшей нагрузки и добавили на маршрут машины большей вместительности. По маршруту №4 также добавили транспорт – теперь в рейсы выходят 14 машин среднего класса.

По словам директора департамента транспорта Татьяны Черемных, мониторинг идет ежедневно, по его результатам принимаются решения о корректировки тех или иных маршрутов.

- Но объективно оценивать маршрутную сеть можно только после выхода всего транспорта на линии. Поэтому окончательные решения будут приниматься после переходного периода, - говорит руководитель профильного департамента.

1 апреля новые автобусы вышли на маршруты №41б, 42, 8, 41а, 14, 15, 53, 4, 33, 5, 76, 99, 2к, 4а, 11, 28, 70, 77.