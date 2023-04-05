В Ярославле 76-летняя женщина отдала мошенникам больше миллиона рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Ярославля обратилась 76-летняя женщина. Она рассказала, что ей несколько раз звонили неизвестные и представлялись сотрудниками финансовых организаций.

- Под предлогом предотвращения попыток несанкционированных списаний сбережений и их сохранения, убедили перевести денежные средства на «безопасный счет». Потерпевшая выполнила все указания и перевела на счета злоумышленников денежные средства в сумме более 1 миллиона 234 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».