В Ярославской области больше тысячи человек будут участвовать в забеге по Золотому кольцу

В Ярославской области больше тысячи человек будут участвовать забеге по Золотому кольцу Фото: Правительство Ярославской области

В Тутаеве 1 мая откроется IX сезон серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». На участие в полумарафоне «Май. Мир. Молодость» уже зарегистрировались более тысячи человек.

Старт будет дан на Юбилейной площади. Участники преодолеют дистанции в 3, 10, 21,1 километра и эстафету в четыре этапа по 5,275 километра. Для юных спортсменов организовуют забеги на 300 и 600 метров.

- Тутаевский полумарафон – это традиционно первый из 10 стартов сезона. Также забеги пройдут в Москве, Ярославле, Рыбинске, Ростове, Переславле, Костроме, Иванове и Мышкине, а в Угличе в этом сезоне будет организовано онлайн-мероприятие, - рассказали в правительстве региона.