В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области простятся с майором, заместителем командира батальона по вооружению Сергеем Осенневым. Он погиб в спецоперации и будет награжден орденом Мужества посмертно. Прощание пройдет в Тутаеве 6 апреля.

- Начало отпевания в Воскресенском соборе – в 10.30, гражданской панихиды в районном Дворце культуры имени А.Г. Малова – в 11.30. Похоронят военнослужащего на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле. Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы региона, - сообщили в правительстве региона.