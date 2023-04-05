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НовостиОбщество5 апреля 2023 12:56

В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации

Прощание состоится в Тутаеве 6 апреля
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации

В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области простятся с майором, заместителем командира батальона по вооружению Сергеем Осенневым. Он погиб в спецоперации и будет награжден орденом Мужества посмертно. Прощание пройдет в Тутаеве 6 апреля.

- Начало отпевания в Воскресенском соборе – в 10.30, гражданской панихиды в районном Дворце культуры имени А.Г. Малова – в 11.30. Похоронят военнослужащего на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле. Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы региона, - сообщили в правительстве региона.