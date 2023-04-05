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НовостиОбщество5 апреля 2023 11:03

Синоптики назвали причину сильного тумана, накрывшего Ярославль

В пелене сегодня находились жители многих городов
Полина Вачнадзе
Утром 5 апреля Ярославль накрыла пелена тумана. ФОТО: Люда Власова, группа "Регион 76 | Ярославль" ВКонтакте

Утром 5 апреля Ярославль накрыла пелена тумана. ФОТО: Люда Власова, группа "Регион 76 | Ярославль" ВКонтакте

Утром 5 апреля Ярославль накрыла пелена тумана. Ярославцы фотографировали природное явление, скрывшее дома, деревья и машины, и выкладывали снимки в соцсети. Как оказалось, сегодня туман опустился не только на наш город.

- Во многих областях Центрального региона образовался туман. Он отмечался в Ярославской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой и Московской областях, а также в поволжских Пензенской области и Мордовии, - рассказали в Центре «Фобос». – Причина тумана – малооблачная погода и, как следствие, иненсивное радиационное выхолаживание земельной поверхности. Остывает и прилегающий к земной поверхности слой воздуха, достигая состояния насыщения и образуя мельчайшие капельки воды.

Как только вошло солнце и прогрело остывший за ночь воздух, туман рассеялся.