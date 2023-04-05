Синоптики рассказали ярославцам о сюрпризах, которые подготовил для них апрель

В конце апреля в Ярославле ожидается 20 градусов тепла. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По предварительным прогнозам синоптиков Центра «Фобос», температурный режим середины весны в этом году в целом будет в рамках климата. Но апрель еще преподнесет свои сюрпризы.

- В апреле возвраты холодов становятся не такими мощными, как в марте, но, тем не менее, случаются достаточно часто. Серьезные арктические вторжения ожидаются в начале второй и третьей декад месяца, - сообщили в «Фобосе».

В Ярославле столбики термометров поднимутся до +11 градусов уже к воскресенью, 9 апреля. Температура продолжит расти всю следующую неделю и достигнет своего пика 16 апреля. По прогнозам синоптиков, в этот день будет солнечно и +16 градусов.

А дальше – несколько дней дождей и холода. +7...+8 градусов явно не порадуют ярославцев, но ждать очередного потепления придется недолго. В конце апреля, по данным Центра «Фобос», термометры покажут +20...+21.