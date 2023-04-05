В Ярославле началась «Генеральная уборка»

"Генеральная уборка" Ярославля продлится до 5 мая. Фото: Мэрия Ярославля

До 5 мая в Ярославле пройдет «Генеральная уборка». В большом субботнике, который продлится месяц, мэр города Артем Молчанов приглашает принять участие всех ярославцев.

- Необходимый инвентарь: грабли, лопаты, мешки для мусора предоставляют администрации районов. Подать заявку на проведение «Генеральной уборки» можно также по телефону: 40-40-40, - написал он в своем Telegram-канале.

Главный городской субботник пройдет 22 апреля. Сегодня городские службы и активисты начали приводить в порядок площадь Челюскинцев, скверы на улице Елены Колесовой, у часовни Александра Невского, на проспекте Авиаторов, улице Угличской и у Речного порта.