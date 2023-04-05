Перевозчика из Санкт-Петербурга накажут за невыход автобусов в рейсы в Ярославле

Ярославцы продолжают жаловаться на несоблюдение расписания водителями автобусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На странице губернатора Ярославской области в социальных сетях ярославцы продолжают жаловаться на несоблюдение расписания водителями автобусов. На этот раз обращение поступило по поводу маршрута №79.

- Когда 79-й автобус начнет ходить по расписанию? Уже смирились, что первый в расписании не ходит. Теперь ив торой не ходит. И не факт, что 3-й придет. Это норма? У нас зарплаты не как у чиновников, чтобы на такси каждый день ездить. Одни отписки, действий никаких, - возмущены пассажиры.

В департаменте транспорта в ответ на жалобу принесли извинения и пообещали наказать перевозчика.

- В связи с нарушениями утвержденного расписания движения к перевозчику ООО «ППК» будут применены штрафные санкции, предусмотренные условиями контракта, с руководством перевозчика продолжается работа с целью улучшения регулярности работы маршрута, - сообщили в департаменте.

Также там уточнили, что с 13 мая по маршруту №79 будут ходить 12 новых автобусов и это позволит транспортной компании соблюдать график.