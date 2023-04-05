В Ярославской областной онкобольнице начал работать новый магнитно-резонансный томограф

В Ярославской областной онкологической больнице начал работать новый МРТ. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской областной онкологической больнице начал работать новый МРТ. По сравнению с прежним, он дает более четкое и точное изображение.

- Магнитно-резонансный томограф рассчитан на работу в две смены. Его пропускная способность – 18 исследований в день. С его помощью мы будем проводить диагностику с внутривенным контрастированием, исследовать все виды злокачественных новообразований, в том числе и самые сложные случаи, - говорит врач-рентгенолог Владислав Сергеев.

Перед установкой оборудования в рентгенологическом отделении онкобольницы сделали капитальный ремонт. На это из областного бюджета было выделено 4,3 миллиона рублей.

В ближайшее время в онкологическую клинику поступит однофотонный эмиссионный томограф.