В Ярославской областной онкобольнице начал работать новый магнитно-резонансный томограф

В Ярославской областной онкологической больнице начал работать новый МРТ.
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославской областной онкологической больнице начал работать новый МРТ. По сравнению с прежним, он дает более четкое и точное изображение.
- Магнитно-резонансный томограф рассчитан на работу в две смены. Его пропускная способность – 18 исследований в день. С его помощью мы будем проводить диагностику с внутривенным контрастированием, исследовать все виды злокачественных новообразований, в том числе и самые сложные случаи, - говорит врач-рентгенолог Владислав Сергеев.
Перед установкой оборудования в рентгенологическом отделении онкобольницы сделали капитальный ремонт. На это из областного бюджета было выделено 4,3 миллиона рублей.
В ближайшее время в онкологическую клинику поступит однофотонный эмиссионный томограф.