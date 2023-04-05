В Ярославле началось благоустройство Юбилейного парка

В Юбилейном парке начались работы по благоустройству. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начался третий этап благоустройства Юбилейного парка. По словам первого заместителя директора ДГХ Дмитрия Сергеева, в этом году планируют полностью заменить ограждения и сделать пешеходные дорожки.

- Обсудили вопросы сноса некоторых зеленых насаждений, которые попадают в зону производства работ. В настоящий момент подрядчик проводит подготовительные работы, а также демонтирует пролеты забора по всему периметру парка, - сказал Дмитрий Сергеев.

В планах завершить благоустройство парка к 20 августа. Стоимость работ составляет почти 19 миллионов рублей.

Также в этом году собираются привести в порядок сквер на площади Труда и Павловскую рощу. Благоустройство рощи пришлось отложить из-за «периода тишины», который вводится на особо охраняемой природной территории на время гнездования птиц и выращиваниях их потомства.

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