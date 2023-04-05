У одного из сотовых операторов поменялся руководитель

Евгений Чалов займется проектами по развитию. ФОТО: ООО «Tele2 Россия»

В числе его успешных проектов – запуск коммерческих операций и развитие розничной сети и при выходе компании на рынок Ярославской области. В сферу ответственности на должности директора ярославского филиала войдут коммерческое развитие и усиление розничной сети оператора, повышение качества связи в городе и области, эффективное взаимодействие с региональными властями и партнерами. Особое внимание он уделит поддержке корпоративной культуры и ценностей компании в коллективе. Как уточнили в пресс-службе компании, Чалов обладает почти 10-летним опытом работы в телеком-сфере.

– Ярославский регион – один из самых молодых и перспективных. Местные жители отличаются особой приверженностью к технологиям: именно в Ярославле традиционно высока доля клиентов с современными смартфонами, которые активно подключаются к 4G и с интересом пробуют наши инновационные сервисы. Так, регион стал лидером в ЦФО по числу пользователей мультиподписки и домашнего интернета, а также по совершенным через личный кабинет обменам минут из тарифов на подарки от партнеров. Евгений Чалов опытный управленец, он максимально погружен в телеком-сферу области. Уверен, вместе с ним команда успешно реализует самые амбициозные проекты на пользу ярославцам, – рассказал директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов.

Евгений Чалов в 2007 году окончил Омский Педагогический Университет. Карьеру в телекоммуникационной отрасли он начал в 2014 году, отвечая за работу с партнерами и развитие коммерческих операций. К команде Евгений Чалов присоединился в 2018 году, заступив на должность коммерческого директора двух новых филиалов – в Ярославской и Ивановской областях. Под его руководством компании удалось значительно нарастить долю рынка в регионах, охватить розничной сетью областные центры и все крупные районные центры, а также достичь высоких показателей качества обслуживания. С 2020 года он получал управленческий опыт в телеком-компании в Костроме и в 2023 году вернулся в Ярославль.