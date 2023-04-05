Судостроительная верфь в Ярославской области может быть признана банкротом

ООО «Судостроительная верфь «Бэлл» может быть признано банкротом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Судостроительная верфь «Бэлл», которая находится в Рыбинске, может быть признана банкротом. Иск в Арбитражный суд подан в конце марта межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 Ярославской области. Истец просит признать компанию несостоятельной «как отсутствующего должника».

31 марта Арбитражный суд вынес определение, согласно которому заявление налогового органа было оставлено без движения.

- Не приложены доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве, а также полностью или частично может быть погашена задолженность по обязательным платежам и денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, от имени которого выступает уполномоченный орган, - говорится в определении. - Не приложены сведения о наличии средств, необходимых для финансирования процедуры банкротства отсутствующего должника, с указанием источника финансирования.

Суд предложил заявителю представить расшифровку задолженности и пени с указанием вида мер, принятых по их принудительному взысканию. Всю дополнительную документацию истец должен предоставить до 28 апреля.

Напомним, что бывший директор ООО «Судостроительная верфь «Бэлл» Олег Белков 20 февраля был признан виновным в контрабанде. По версии следствия, он собирался переправить в Объединенные Арабские Эмираты два патрульных десантных катера под видом прогулочных.