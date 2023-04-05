В Ярославской области на берегу реки нашли труп женщины

Пропавшая жительница Ростовского района найдена мертвой. ФОТО: группа "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области" ВКонтакте

В Ярославской области завершились поиски 53-летней жительницы поселка Заречный Ростовского района. Женщина пропала 1 апреля, ее труп на берегу реки нашли спустя три дня.

- Тело без внешних признаков насильственной смерти обнаружено у реки между поселками Заречный и Горный 4 апреля, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. – Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской эскпертизы для определения точной причины смерти.

По предварительной версии, жительница Ростовского района утонула.