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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 7:38

В Ярославской области на берегу реки нашли труп женщины

Следователи устанавливают причины ее смерти
Полина Вачнадзе
Пропавшая жительница Ростовского района найдена мертвой. ФОТО: группа "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области" ВКонтакте

Пропавшая жительница Ростовского района найдена мертвой. ФОТО: группа "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области" ВКонтакте

В Ярославской области завершились поиски 53-летней жительницы поселка Заречный Ростовского района. Женщина пропала 1 апреля, ее труп на берегу реки нашли спустя три дня.

- Тело без внешних признаков насильственной смерти обнаружено у реки между поселками Заречный и Горный 4 апреля, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. – Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской эскпертизы для определения точной причины смерти.

По предварительной версии, жительница Ростовского района утонула.