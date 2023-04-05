В Рыбинске открыли представительство ярославского педуниверситета

На базе профессионально-педагогического колледжа набрана группа из 20 человек. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске начало работать представительство педагогического университета имени К.Д.Ушинского. На базе профессионально-педагогического колледжа набрана группа из 20 человек. Это педагоги, которые хотят улучшить свою компетенцию, и студенты колледжа, будущие учителя начальных классов. Они пройдут дополнительную программу учителей математики 5-7 классов.

- Мы сделали уверенный шаг в решении проблемы дефицита кадров. Рыбинск в таком формате начал работать первым в регионе. В 2024 году учителя математики придут преподавать в наших школах, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

На изучение программы дается 500 часов. В группу приглашали только тех студентов, у которых высокий учебный рейтинг. Следующий шаг — подготовка педагогов русского языка и физики.