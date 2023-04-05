Депутат требует отменить концерт группы «Наив» в Ярославле

Депутат требует запретить выступление группы в Ярославле. ФОТО: группа НАИВ ВКонтакте

Депутат муниципалитета Ярославля Любовь Сурова выступила против концерта панк-рок группы «Наив», который должен пройти в одном из городских клубов. По словам госпожи Суровой, она выражает не только свое мнение, но и мнение многих ярославцев.

- Я не увлекаюсь подобными музыкальными направлениями и об этой группе услышала впервые. Но избиратели прислали мне видео с публичными антироссийскими и проукраинскими высказываниями руководителя этого условно «музыкального коллектива» Александра Иванова, - пишет депутат в своей Telegram-канале.

Также Любовь Сурова считает, что правоохранительные органы должны не только дать правовую оценку заявлениям Иванова, но и «присмотреться к руководству клуба».

- Полагаю, руководство клуба прекрасно осведомлено, кого они приглашают выступать. Пока мы собираем посылки на фронт, а наши творческие коллективы выступают перед русскими бойцами на передовой, они фактически спонсируют тех, кто работает на противника. Еще раз - лидер группы открыто поддерживает Украину и выступает против России. И собирается выступать в Ярославле, - пишет депутат.

На данный момент выступление группы «Наив» все еще значится в афише клуба.