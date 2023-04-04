В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области простятся с рядовым, стрелком, помощником гранатометчика мотострелкового отделения Сергеем Черновым. Он погиб в спецоперации. Прощание состоится завтра, 5 апреля.

- Церемония прощания с военнослужащим пройдет в Успенском храме Пошехонья. Начало – в 12 часов. Похороны состоятся на Новом кладбище города. Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области, - сообщили в правительстве региона.