В Ярославской области два человека погибли в ДТП на железнодорожном переезде Фото: УМВД по Ярославской области

В Некоузском районе Ярославской области сегодня, 4 апреля, произошло смертельное ДТП. Днем недалеко от деревни Пантелеево на железнодорожном переезде с поездом столкнулась легковушка «Лада Калина». - По предварительной информации, в результате ДТП погибли двое мужчин - 49 и 77 лет. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.