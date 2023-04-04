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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 13:38

В Ростове злоумышленница украла еду у 89-летней женщины

Пенсионерка спускалась по лестнице с пакетами, а девушка предложила ей помочь
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ростове злоумышленница украла еду у 89-летней женщины

В Ростове злоумышленница украла еду у 89-летней женщины

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове злоумышленница украла еду у 89-летней женщины. Пенсионерка спускалась по лестнице в подъезде с пакетами в руках. Мимо проходила 28-летняя девушка и предложила помочь соседке донести продукты. Однако, взяв пакеты, местная жительница быстро вышла из подъезда и ушла.

- Сумма ущерба составила более 3000 рублей. Сотрудниками полиции установлена подозреваемая в совершении преступления ранее неоднократно судимая, 28-летняя неработающая женщина, которой даны признательные показания, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.