В Рыбинске в 2023 году отремонтируют проезды к социальным объектам

В 2023 году в Рыбинске будут отремонтированы больше десяти проездов к учреждениям социальной сферы. Фото: Администрация Рыбинска

В 2023 году в Рыбинске будут отремонтированы больше десяти проездов к учреждениям социальной сферы. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал глава города Дмитрий Рудаков.

Ремонт запланирован на:

- улице Архитектурной от Инженерной до Алябьева, - проезде от ул. Рокоссовского к горбольнице 3, - тротуаре от улицы Крестовой до Волжской набережной по улице Свободы, парковке у поликлиники №2, - улице О. Кошевого у школ №43 и №13, - Северном проезде к детскому саду №84, - улице Бори Новикова к детскому саду №94, - Севастопольской улице к детскому саду №85, - улице Смирнова от пр. 50 лет Октября до Севастопольской, - улице С. Перовской от Софийской до Щепкина.

Работы начнутся в ближайшее время. В апреле будут заключены договоры на ремонт:

- улицы Орджоникидзе от Ярославского тракта до Кладовой и Расплетина от Орджоникидзе до Захарова,

- проезда от улицы Кулибина к патологоанатомическому отделению больницы №1,

- улицы Шевченко к ДК "Слип".