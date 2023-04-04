Департаменты правительства Ярославской области станут министерствами

В Ярославской области начинается процесс реформирования органов исполнительной власти.
Фото: Полина Вачнадзе
В Ярославской области начинается процесс реформирования органов исполнительной власти. О структурных изменениях в правительстве региона сообщил губернатор Михаил Евраев.
- Департаменты будут реорганизованы в министерства, управления или инспекции, если их деятельность связана с контрольно-надзорными функциями, – сказал глава области. – Процесс займет несколько месяцев. В течение этого времени будут сделаны отдельные уточнения по структуре, функционалу и наименованиям органов исполнительной власти.
Изменения необходимы для повышения статуса органов исполнительной власти региона, - так пояснил свое решение Михаил Евраев. По его словам примерно две трети всех органов исполнительной власти в стране работают в формате министерств и только одна треть – департаментов.