Департаменты правительства Ярославской области станут министерствами

В Ярославской области начинается процесс реформирования органов исполнительной власти. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области начинается процесс реформирования органов исполнительной власти. О структурных изменениях в правительстве региона сообщил губернатор Михаил Евраев.

- Департаменты будут реорганизованы в министерства, управления или инспекции, если их деятельность связана с контрольно-надзорными функциями, – сказал глава области. – Процесс займет несколько месяцев. В течение этого времени будут сделаны отдельные уточнения по структуре, функционалу и наименованиям органов исполнительной власти.

Изменения необходимы для повышения статуса органов исполнительной власти региона, - так пояснил свое решение Михаил Евраев. По его словам примерно две трети всех органов исполнительной власти в стране работают в формате министерств и только одна треть – департаментов.