Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 апреля 2023 11:25

Департаменты правительства Ярославской области станут министерствами

Глава региона анонсировал структурные изменения в правительстве
Полина Вачнадзе
В Ярославской области начинается процесс реформирования органов исполнительной власти.

В Ярославской области начинается процесс реформирования органов исполнительной власти.

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области начинается процесс реформирования органов исполнительной власти. О структурных изменениях в правительстве региона сообщил губернатор Михаил Евраев.

- Департаменты будут реорганизованы в министерства, управления или инспекции, если их деятельность связана с контрольно-надзорными функциями, – сказал глава области. – Процесс займет несколько месяцев. В течение этого времени будут сделаны отдельные уточнения по структуре, функционалу и наименованиям органов исполнительной власти.

Изменения необходимы для повышения статуса органов исполнительной власти региона, - так пояснил свое решение Михаил Евраев. По его словам примерно две трети всех органов исполнительной власти в стране работают в формате министерств и только одна треть – департаментов.