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НовостиОбщество4 апреля 2023 8:25

Рыбинские депутаты утвердили изменения в структуре администрации города

Глава Рыбинска пояснил, для чего это нужно
Полина Вачнадзе
Депутаты Муниципального совета утвердили новую организационную структуру администрации Рыбинска.

Депутаты Муниципального совета утвердили новую организационную структуру администрации Рыбинска.

Фото: Администрация Рыбинска

Депутаты Муниципального совета утвердили новую организационную структуру администрации Рыбинска. Теперь вопросы экономики, финансов и управление муниципальным имуществом будет курировать первый заместитель главы. За сферой ЖКХ, транспорта и связи, а также отделом муниципального жилищного контроля будет следить заместитель по городскому хозяйству.

Ранее все эти обязанности лежали на первом заме главы города. В новой структуре первым замом станет Евгений Крюков, который до этого занимал пост заместител по экономике и финансам.

- Изменения связаны с пропорциональным распределением нагрузки на заместителей, - пояснил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. - Многие совещания регионального и городского уровня требуют присутствия первого заместителя. В результате зам, очень серьезно загруженный вопросами ЖКХ, а это огромный пласт работы, больше половины времени проводит на совещаниях по вопросам экономики, строительства, социальной сферы. Это отрицательно сказывается на основной работе.