Рыбинские депутаты утвердили изменения в структуре администрации города

Депутаты Муниципального совета утвердили новую организационную структуру администрации Рыбинска. Фото: Администрация Рыбинска

Депутаты Муниципального совета утвердили новую организационную структуру администрации Рыбинска. Теперь вопросы экономики, финансов и управление муниципальным имуществом будет курировать первый заместитель главы. За сферой ЖКХ, транспорта и связи, а также отделом муниципального жилищного контроля будет следить заместитель по городскому хозяйству.

Ранее все эти обязанности лежали на первом заме главы города. В новой структуре первым замом станет Евгений Крюков, который до этого занимал пост заместител по экономике и финансам.

- Изменения связаны с пропорциональным распределением нагрузки на заместителей, - пояснил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. - Многие совещания регионального и городского уровня требуют присутствия первого заместителя. В результате зам, очень серьезно загруженный вопросами ЖКХ, а это огромный пласт работы, больше половины времени проводит на совещаниях по вопросам экономики, строительства, социальной сферы. Это отрицательно сказывается на основной работе.