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НовостиОбщество4 апреля 2023 8:13

В Ярославле подрядчиков обяжут ремонтировать гарантийные дороги за свой счет

Губернатор региона Михаил Евраев и мэр города Артем Молчанов обследовали дороги, на которых недавно прошел ремонт
Полина Вачнадзе
Все выявленные замечания подрядчики будут устранять за свой счет. ФОТО: Telegram-канал Михаила Евраева

Все выявленные замечания подрядчики будут устранять за свой счет. ФОТО: Telegram-канал Михаила Евраева

Глава Ярославской области Михаил Евраев и мэр регионального центра Артем Молчанов проверили дороги города, которые еще находятся на гарантийном обслуживании. Дефекты выявили на улице Республиканской, Суркова, Волжской набережной.

- Поставил задачу обследовать все гарантийные дороги региона. Это более 150 объектов и 850 километров. Все выявленные замечания подрядчики будут устранять за свой счет. Из бюджета мы не потратим на это ни копейки, - сказал Михаил Евраев.

В этом году планируют переоборудовать асфальтобетонный завод в Брейтово, в следующем году – заводы в Мышкинском, Пошехонском и Большесельском районах.