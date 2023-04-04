Мэр Ярославля запретил руководству ПАТП-1 принимать кадровые решения

В таком зале сотрудники ПАТП-1 проводили свои "рабочие" часы. ФОТО: группа "ПАТП-1" ВКонтакте

Скандал, который произошел на ярославском ПАТП-1, сегодня, 4 апреля, обсудили на общегородском совещании в мэрии.

Напомним, что руководством транспортного предприятия был выпущен приказ о простое по вине работодателя. Данным документом руководитель ПАТП-1 обязал кондукторов весь свой рабочий день проводить в актовом зале.

Сотрудники предприятия обратились за помощью к депутату, были написаны обращения в трудовую инспекцию и прокуратуру. Последняя оперативно отреагировала на сообщение и провела проверку, по итогам которой издевательский приказ (в части того, где должны находиться люди в рабочее время) был отменен. Сегодня скандал получил продолжение.

На общегородском совещании Артем Молчанов запретил директору ПАТП-1 принимать кадровые решения без согласования с мэрией.

- То, что происходило вчера, недопустимо. Сотрудники в вынужденном просто не должны находиться на предприятии в одном помещении. На каком основании принималось решение, что сотрудники должны находиться в одном помещении, что ждать? Просьба опросить всех, кто визировал приказ. По каждому сотруднику будем разбираться. Нужно организовать проверку ПАТП-1 по всей хозяйственной деятельности, - сказал градоначальник.

И пообещал «кадровые решения».

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