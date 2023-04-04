На СВО погиб житель Переславля-Залесского Артем Минеев

На специальной военной операции погиб переславец Артем Минеев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Печальная новость пришла в Переславский район Ярославской области. На специальной военной операции погиб местный житель Артем Минеев. Об этом сообщили в администрации городского округа:

- Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память.

Прощание с Артемом Минеевым пройдет завтра, 5 апреля, в храме Александра Невского на улице Советской,8. Начало в 11:00. Похоронят участника СВО на Аллее Славы кладбища Большой Бремболы.