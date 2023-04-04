Жители Ярославской области обнаружили червей в водопроводных кранах

Такая живность водится в кранах жителей Ростова. ФОТО: группа «Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ]» ВКонтакте

Жители Ростова Ярославской области опубликовали в соцсетях фото с мерзкими тварями – этих червей ростовцы обнаружили в своих водопроводных кранах.

- Даже посуду противно мыть, не говоря уж о том, чтобы что-то готовить на этой воде, - пишет в группе «Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ]» ВКонтакте.

- Мотыль с доставкой, можно на рыбалку идти, - находит в себе силы шутить житель дома на улице Февральской.

Другие жители Ростова не могут принять ванну из-за огромного количества песка в воде.

- То черви, то песочница в ванне. Что за издевательство? И смешно, и плакать хочется от происходящего, - жалуются в той же группе ростовцы.