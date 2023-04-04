В Ярославле для проведения Тотального диктанта подготовили 16 площадок
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ярославле в эту субботу, 8 апреля, пройдет Тотальный диктант. На нем жители города смогут проверить свою грамотность и познакомиться с современной русской литературой.
В этом году текст для диктанта подготовил писатель Василий Авченко.
В городе открыто 16 площадок для регистрации на Тотальный диктант:
- Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского;
- Ярославский филиал МФЮ;
- Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова;
- Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова;
- Туристско-информационный центр города Ярославля;
- Детская библиотека имени А.П. Гайдара;
- Средняя школа № 70;
- Ярославский городской Дворец пионеров;
- Академия МУБиНТ;
- Областная научная библиотека им. Н.А. Некрасова;
- «Точка кипения» Ярославского государственного технического университета;
- Центр патриотического воспитания;
- Ярославский музей-заповедник;
- Областная юношеская библиотека им. А.А.Суркова.
На прикрепленных карточках рассказывается, как можно зарегистрироваться на диктант. Сделать это можно до 8 апреля включительно.
Регистрация на очную площадку
Фото: Мэрия Ярославля
Регистрация на онлайн-диктант
Фото: Мэрия Ярославля