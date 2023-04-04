В Ярославле для проведения Тотального диктанта подготовили 16 площадок Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле в эту субботу, 8 апреля, пройдет Тотальный диктант. На нем жители города смогут проверить свою грамотность и познакомиться с современной русской литературой.

В этом году текст для диктанта подготовил писатель Василий Авченко.

В городе открыто 16 площадок для регистрации на Тотальный диктант:

- Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского;

- Ярославский филиал МФЮ;

- Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова;

- Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова;

- Туристско-информационный центр города Ярославля;

- Детская библиотека имени А.П. Гайдара;

- Средняя школа № 70;

- Ярославский городской Дворец пионеров;

- Академия МУБиНТ;

- Областная научная библиотека им. Н.А. Некрасова;

- «Точка кипения» Ярославского государственного технического университета;

- Центр патриотического воспитания;

- Ярославский музей-заповедник;

- Областная юношеская библиотека им. А.А.Суркова.

На прикрепленных карточках рассказывается, как можно зарегистрироваться на диктант. Сделать это можно до 8 апреля включительно.

Регистрация на очную площадку Фото: Мэрия Ярославля