В Ярославской области 60-летний мужчина обвиняется в убийстве знакомого Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области 60-летний местный житель обвиняется в убийстве своего знакомого.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года в одном из жилых домов на улице Речная деревни Петрищево Переславля. Все было спокойно, мужчины беседовали, но в какой-то момент между ними завязался серьезный конфликт, который не удалось разрешить словами. Злоумышленник схватился за нож и несколько раз ударил им своего приятеля.

- От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Желая скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник спрятал тело потерпевшего в погребе у себя на участке. Преступник был задержан в кратчайший срок, благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Уголовное дело направлено в суд.