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НовостиОбщество3 апреля 2023 14:08

В Рыбинске женам участников СВО бесплатно поменяют шины на автомобилях

Такое распоряжение дал глава города Дмитрий Рудаков
Полина Вачнадзе
В Рыбинске женам участников СВО бесплатно поменяют шины на авто.

В Рыбинске женам участников СВО бесплатно поменяют шины на авто.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рыбинске продолжают оказывать помощь семьям участников СВО. Глава города Дмитрий Рудаков на оперативном совещании призвал подчиненных не ждать, пока родные мобилизованных обратятся к ним, а самим оказывать меры поддержки.

- Актуальная помощь, которая лежит на поверхности, - провести бесплатный шиномонтаж автомобилей женам участников СВО, - сказал градоначальник. – Поручаю проработать эту тему.

Дмитрий Рудаков сам недавно вернулся из зоны СВО, где встречался с рыбинцами.