В Рыбинске женам участников СВО бесплатно поменяют шины на автомобилях

В Рыбинске женам участников СВО бесплатно поменяют шины на авто. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рыбинске продолжают оказывать помощь семьям участников СВО. Глава города Дмитрий Рудаков на оперативном совещании призвал подчиненных не ждать, пока родные мобилизованных обратятся к ним, а самим оказывать меры поддержки.

- Актуальная помощь, которая лежит на поверхности, - провести бесплатный шиномонтаж автомобилей женам участников СВО, - сказал градоначальник. – Поручаю проработать эту тему.

Дмитрий Рудаков сам недавно вернулся из зоны СВО, где встречался с рыбинцами.