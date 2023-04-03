В Рыбинске женам участников СВО бесплатно поменяют шины на автомобилях

В Рыбинске женам участников СВО бесплатно поменяют шины на авто.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Рыбинске продолжают оказывать помощь семьям участников СВО. Глава города Дмитрий Рудаков на оперативном совещании призвал подчиненных не ждать, пока родные мобилизованных обратятся к ним, а самим оказывать меры поддержки.
- Актуальная помощь, которая лежит на поверхности, - провести бесплатный шиномонтаж автомобилей женам участников СВО, - сказал градоначальник. – Поручаю проработать эту тему.
Дмитрий Рудаков сам недавно вернулся из зоны СВО, где встречался с рыбинцами.