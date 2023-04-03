В Рыбинске простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинске завтра, 4 апреля, простятся с рядовым, стрелком, помощником гранатометчика мотострелкового отделения Александром Галаховым. Он погиб в спецоперации. Посмертно его наградят орденом мужества.

- Прощание с ним пройдет в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Рыбинска. Начало – в 10.30. Похороны состоятся на Южном кладбище города. Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области, - сообщили в правительстве региона.