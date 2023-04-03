Главе Рыбинска подняли зарплату до 250 тысяч рублей в месяц

Главе Рыбинска повысили зарплату. Фото: Администрация Рыбинска

Муниципальный совет Рыбинска не в едином порыве, но все же одобрил повышение зарплаты главы города и сотрудникам городской администрации. «За» проголосовали 14 человек, «против» – один, воздержались двое.

- Большинством голосов решение было принято. По словам Дмитрия Рудакова, зарплата главы составит 250 тысяч рублей в месяц, - сказал рыбинский депутат Олег Леонтьев.

Решение вступает в силу с 1 января 2023 года. А это значит, что все недополученные с начала года деньги Дмитрию Рудакову выплатят единовременно.