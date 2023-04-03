В Ярославской области 3 апреля 109 человек заболели коронавирусом

, Выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области, по данным на 3 апреля, выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки новых летальных исходов, причиной которых стал бы COVID-19, не зарегистрировано. Вылечились 135 пациентов.

С начала пандемии в региона зафиксировано 196 330 случаев заражения коронавирусом, что составляет 0,03% от общего числа зараженных. Полностью вылечился 191 721 ярославец, это 97,65%. Скончались 2 900 пациентов, летальность составляет 1,48%.