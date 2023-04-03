Из Ярославской области на срочную службу призовут около 1,5 тысяч человек

Первые отправки начнутся в мае. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Ярославской области на срочную службу во время весенней кампании, которая стартовала 1 апреля, военкоматы планируют призвать порядка 1,5 тысяч новобранцев.

Первые отправки начнутся в мае, но основная часть призывников к местам прохождения службы уедет в июне и июле. Ярославцы будут служить в сухопутных и воздушно-космических войсках, в ВДВ, на военно-морском флоте и в научных ротам Минобороны.

В этом году повестки будущим защитникам Отечества приходят через портал «Госуслуги». В регионе сформированы 22 призывные комиссии.