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НовостиПолитика3 апреля 2023 10:18

Из Ярославской области на срочную службу призовут около 1,5 тысяч человек

Весенний призыв начался 1 апреля
Полина Вачнадзе
Первые отправки начнутся в мае.

Первые отправки начнутся в мае.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Ярославской области на срочную службу во время весенней кампании, которая стартовала 1 апреля, военкоматы планируют призвать порядка 1,5 тысяч новобранцев.

Первые отправки начнутся в мае, но основная часть призывников к местам прохождения службы уедет в июне и июле. Ярославцы будут служить в сухопутных и воздушно-космических войсках, в ВДВ, на военно-морском флоте и в научных ротам Минобороны.

В этом году повестки будущим защитникам Отечества приходят через портал «Госуслуги». В регионе сформированы 22 призывные комиссии.