В частном секторе Рыбинска сгорел дом и автомобиль

Днем 2 апреля в Рыбинске на улице Динамовской загорелся частный дом. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Днем 2 апреля в Рыбинске на улице Динамовской загорелся частный дом. Бороться с огнем выехали 14 человек личного состава и три машины. Ликвидировать возгорание удалось только спустя два часа.

Известно об одном пострадавшем, хозяине дома. Сейчас мужчина находится в больнице.

- Дом площадью в 40 квадратных метров уничтожен полностью, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Также пострадал автомобиль, припаркованный рядом с ним.

По словам очевидцев, во время пожара были слышны взрывы, как от петард. Оказалось, что такой шум производил горящий шифер.