В МЧС рассказали ярославцам, как сжечь мусор на участке и не нарваться на штраф

В ближайшее время ярославцы откроют дачный сезон и начнут приводить свои сады и огороды в порядок. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В ближайшее время ярославцы откроют дачный сезон и начнут приводить свои сады и огороды в порядок. МЧС напоминает, что с марта этого года начали действовать новые пункты Правил противопожарного режима в РФ. Они касаются использования открытого огня на приусадебных участках.

- Для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек, - говорится в правилах.

Кроме того, дачникам необходимо помнить, что территория вокруг места сжигания должна быть расчищена от сухостоя в радиусе 10 метров.

В МЧС напоминают: при введении в регионе особого противопожарного режима, использование открытого огня запрещено.