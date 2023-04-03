Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 апреля 2023 8:56

В парке отдыха под Ярославлем паводок смыл автомобильный мост

Мост простоял почти 10 лет
Полина Вачнадзе
В парке в Белкино паводок смыл мост. ФОТО: группа "Парк активного и семейного отдыха «Забава»" ВКонтакте

В парке в Белкино паводок смыл мост. ФОТО: группа "Парк активного и семейного отдыха «Забава»" ВКонтакте

В парке активного и семейного отдыха в Белкино паводок смыл автомобильный мост.

- Не то, чтобы мост совсем утек в сторону Африки. Но пока придумать, как его поставить на место мы не можем. Ясно, что до полного высыхания земли. Ясно, что наверняка решим, как быть. Но, блин, бывали весны и посимпатичнее, - пишут в группе парка «Забава» ВКонтакте.

В целости и невредимости мост простоял почти 10 лет. Прошлой осенью сотрудники парка обновили его деревянные части.

- Обидно. Но! Неприятность эту мы переживем, - не унывают организатору активного и семейного отдыха.