В парке отдыха под Ярославлем паводок смыл автомобильный мост

В парке в Белкино паводок смыл мост. ФОТО: группа "Парк активного и семейного отдыха «Забава»" ВКонтакте

В парке активного и семейного отдыха в Белкино паводок смыл автомобильный мост.

- Не то, чтобы мост совсем утек в сторону Африки. Но пока придумать, как его поставить на место мы не можем. Ясно, что до полного высыхания земли. Ясно, что наверняка решим, как быть. Но, блин, бывали весны и посимпатичнее, - пишут в группе парка «Забава» ВКонтакте.

В целости и невредимости мост простоял почти 10 лет. Прошлой осенью сотрудники парка обновили его деревянные части.

- Обидно. Но! Неприятность эту мы переживем, - не унывают организатору активного и семейного отдыха.