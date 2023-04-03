В Ярославле задержали 20-летнюю девушку пособницу мошенников

20-летнюю ярославну полицейские подозревают в совершении мошенничества. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле задержана 20-летняя девушка, которую сотрудники полиции подозревают в совершении мошеннических действий. Юную ярославну взяли сразу после того, как она получила от обманутой пенсионерки 200 тысяч рублей.

- За вознаграждение подозреваемая выполняла функцию курьера – приходила к пожилым людям после того, как им звонили аферисты. Информацию об адресах, где нужно было забрать наличные, девушка получала от кураторов в мессенджере, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пенсионерам мошенники сообщали, что их родственник в беде – якобы совершили ДТП и должны возместить ущерб. Желая спасти внука или внучку от ответственности, пожилые ярославцы расставались со своими накоплениями.

На данный момент по делу проходят четверо потерпевших. Они передали аферистам от 100 до 200 тысяч рублей.

Девушка-курьер заключена под стражу. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.